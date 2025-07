BLACKPINK revela novo single e aquece para a turnê global “Deadline” Faixa “Jump” ainda não tem data de lançamento, mas promete integrar a setlist da nova turnê, que começa neste sábado (05), na Coreia... TMJ Brazil|Do R7 04/07/2025 - 16h57 (Atualizado em 04/07/2025 - 16h57 ) twitter

Nesta sexta-feira (04), o grupo de K-pop BLACKPINK anunciou seu aguardado comeback com a nova faixa intitulada “Jump”. A canção, embora ainda sem data de estreia confirmada, foi divulgada nas redes sociais do grupo e marca o retorno da formação original com Jisoo, Lisa, Jennie e Rosé, após um período focado em projetos solo.

O lançamento de “Jump” representa o primeiro trabalho conjunto das integrantes desde a faixa “The Girls”, lançada em 25 de agosto de 2023 como parte da trilha sonora do jogo oficial do grupo. O novo single também chega quase um ano após o lançamento do segundo álbum de estúdio do BLACKPINK, “Born Pink”, lançado em 16 de setembro de 2022 — projeto que consolidou ainda mais o grupo no cenário internacional, com hits como “Pink Venom” e “Shut Down”, que acumulam, respectivamente, mais de 875 milhões e 775 milhões de reproduções no Spotify.

É esperado que “Jump” integre o setlist da próxima turnê mundial do grupo, intitulada “Deadline”, que será a terceira turnê global oficial da girlband. A turnê já tem datas confirmadas na Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão, e terá início neste sábado (05), no Goyang Stadium, localizado na cidade de Goyang, Coreia do Sul. Após as duas primeiras apresentações no país natal, o grupo segue com shows no Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália e Japão.

Com a proximidade da nova era, fãs se reuniram nos arredores do Goyang Stadium para acompanhar os ensaios do BLACKPINK para a turnê. Segundo relatos dos presentes, o repertório incluirá não apenas as faixas em grupo, mas também músicas solo de cada integrante, o que reforça o foco individual e coletivo do grupo nesta nova fase.

Confira abaixo a lista de músicas ensaiadas para a turnê “Deadline”: