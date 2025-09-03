Cardi B se pronuncia após absolvição de processo
A rapper reafirma sua inocência, critica processos frívolos e pede respeito à autora da ação.
Na última terça-feira (02), a rapper Cardi B concedeu uma entrevista após ser absolvida de um julgamento que a acusava de agressão. O incidente teria ocorrido em 2018, durante um evento em Beverly Hills, e resultou em um processo movido por Emani Ellis, que alegava ter sido atacada pela artista. Desde o início, Cardi B manteve sua defesa de inocência, afirmando que jamais teria cometido a agressão.
Durante a entrevista, Cardi B reafirmou com firmeza sua inocência e explicou que não permitirá que processos frívolos sejam movidos contra ela sem resposta. Ela deixou claro que não tocou na mulher envolvida no caso e que está disposta a agir de forma decisiva contra qualquer tentativa semelhante no futuro:
“Mesmo que eu esteja no meu leito de morte, juro por Deus que direi isso na minha morte: eu não toquei naquela mulher. Eu não toquei naquela garota. Não coloquei minhas mãos nela. E dito isso, desta vez, vou ser gentil. A próxima pessoa que tentar mover um processo frívolo contra mim, eu vou processar de volta. E vou fazê-la pagar. Porque isso não é aceitável.”
A rapper também aproveitou para comentar sobre a percepção equivocada que muitas pessoas têm em relação às celebridades e ao valor do dinheiro que elas conquistam com esforço. Ela ressaltou que seu trabalho é intenso e constante, que seu dinheiro é fruto de dedicação e luta diária, e que não entregará seus recursos de forma leviana:
“Acho que as pessoas têm uma interpretação errada sobre celebridades, como se fosse ‘Ah, podemos pedir isso e eles vão pagar para encerrar’. Vocês não trabalham em casa, não passam o dia inteiro se esforçando, não lutam pelo próprio dinheiro para simplesmente entregá-lo. Então nunca pensem que vou simplesmente entregar meu dinheiro, pelo qual trabalhei arduamente. Eu não fico deitada na cama o dia todo—trabalho intensamente pelo meu dinheiro, pelos meus filhos e pelas pessoas de quem cuido.”
Além disso, Cardi B pediu aos fãs que mantenham respeito e empatia, evitando ataques à autora da ação. Ela enfatizou a importância de deixar o episódio para trás sem criar conflitos desnecessários nas redes sociais:
“Também quero pedir aos fãs em casa para não procurarem as redes sociais dela, da família dela ou dela própria para incomodá-la. Espero que isso seja algo que eu deixe para trás e que ela também deixe para trás. Não a incomodem. Não falem sobre ela. Não comentem sobre sua aparência. Não a chamem de nomes feios. Vamos simplesmente deixar isso para trás.”
Com o julgamento encerrado, Cardi B agora concentra suas energias na divulgação de seu segundo álbum de estúdio, AM I THE DRAMA?, com lançamento marcado para o dia 19 de setembro. Recentemente, a rapper compartilhou uma prévia de uma das faixas inéditas, intitulada Bodega Baddie, em seu TikTok. No vídeo, ela aparece vestindo a mesma roupa usada nos últimos momentos do julgamento.
