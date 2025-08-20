Jade Thirwall se abre sobre saída de Jesy Nelson do Little Mix A cantora compartilha como lidou com a perda da colega e falou sobre os bastidores do Little Mix TMJ Brazil|Do R7 20/08/2025 - 11h20 (Atualizado em 20/08/2025 - 11h20 ) twitter

Jade Thirwall se abre sobre saída de Jesy Nelson do Little Mix

No último sábado (16), a cantora Jade Thirwall concedeu uma entrevista à renomada revista inglesa The Guardian. Durante a conversa, a artista se aprofundou em temas relacionados a sua trajetória na música, revelando aspectos íntimos de sua vida pessoal e profissional. Jade se abriu sobre suas batalhas com transtornos alimentares, comentou sobre o seu novo álbum e quebrou o silêncio sobre a saída da ex-integrante do Little Mix, Jesy Nelson, do grupo.

Ao abordar a saída de Jesy, JADE relatou como todas as integrantes sentiram profundamente a partida da colega, destacando que o momento foi marcado por dor e desafios emocionais. A cantora refletiu sobre como gostaria que os acontecimentos tivessem se desenrolado de maneira diferente, acreditando que uma simples conversa poderia ter evitado desentendimentos e transformado o rumo do grupo.

“Foi incrivelmente doloroso. Para todas nós, essa foi a pior parte, e exigiu muito entendimento, terapia e todo esse processo para lidar com algo assim, quando você dedicou tanto tempo e amor a alguém. Meu maior desejo para aquele período é que as coisas tivessem sido conduzidas de forma diferente. Eu só queria que tivéssemos nos sentado todas juntas e conversado sobre isso.”

JADE também comentou sobre boatos envolvendo Jesy, como o suposto ataque de pânico que teria ocorrido durante a gravação do clipe de Sweet Melody, e a recomendação das colegas para que ela pausasse suas atividades. A cantora negou que a situação tivesse se desenrolado dessa forma e revelou que as integrantes tentaram contato com Jesy após sua saída do grupo.

Ao relembrar esses momentos delicados, JADE explicou que sua intenção sempre foi proteger a ex-integrante, preocupando-se com os traumas que Jesy enfrentou ao longo da carreira e em sua vida pessoal.

“Nós adorávamos absolutamente a Jesy como se fosse da família – não era apenas trabalho. Todas queríamos protegê-la, porque entendíamos os traumas que ela tinha passado. Acho que fizemos o melhor que pudemos.”

A intérprete de Angel Of My Dreams também falou sobre a dificuldade de perder uma integrante em meio à promoção do álbum Confetti, lançado em 6 de dezembro de 2020. Apesar de não manter mais contato com Jesy, JADE afirmou que ainda sente um instinto de proteção em relação à colega.

“De repente, ficamos com um membro a menos no meio da promoção do álbum, e todo mundo perguntando o que estava acontecendo. Obviamente, hoje não nos falamos mais, e aconteceram coisas que eu não acho que deveriam ter acontecido, mas ainda sinto um certo instinto de proteção pela Jesy.”

Atualmente, Jade Thirwall se prepara para o lançamento de seu primeiro álbum solo de estúdio, THAT’S SHOWBIZ BABY!, com data prevista para 12 de setembro.