KATSEYE revela desafios da autoconfiança e perfeccionismo Manon Bannerman e Sophia Laforteza falam sobre inseguranças, críticas e o apoio mútuo que fortalece o grupo TMJ Brazil|Do R7 23/07/2025 - 12h18 (Atualizado em 23/07/2025 - 12h18 )

Na última terça-feira (22), as integrantes do grupo KATSEYE, Manon Bannerman e Sophia Laforteza, concederam uma entrevista exclusiva à revista Billboard. As artistas representaram o grupo, formado por elas junto com Lara Raj, Daniela Avanzini, Megan Meiyok e Jeong Yoonchae. Durante a conversa, as membros abordaram temas como confiança, inseguranças e lembranças relacionadas aos seus projetos mais recentes.

O ponto central do diálogo girou em torno das inseguranças que ainda permeiam as integrantes. Questionadas sobre a dificuldade em aceitar os elogios, mesmo diante da aclamação de críticos e fãs, Manon compartilhou sua perspectiva íntima e revelou como o perfeccionismo constante acaba dificultando absorver plenamente o reconhecimento.

Com um tom sincero e reflexivo, Manon explicou sua visão: “Acho que é porque somos perfeccionistas, sinceramente. Tendemos a ser muito duros conosco. Vejo isso quando fazemos apresentações e a internet fica obcecada, mas a gente está na sala de ensaio pensando: ‘Poderíamos ter feito melhor.’ Acho que somos realmente, realmente exigentes conosco.”

Sophia, por sua vez, revisitou a complexidade de lidar diariamente com um grande volume de comentários negativos, que se misturam aos elogios, criando um cenário emocionalmente desafiador para as integrantes.

Ela enfatizou essa realidade com delicadeza: “Especialmente porque ouvimos tantos comentários que acabamos nos acostumando tanto com o ódio quanto com os elogios, então às vezes é difícil acreditar no que está realmente acontecendo. Ainda mais quando somos tão perfeccionistas e nos vemos de uma certa forma — é como: ‘Ah, você só está dizendo isso por dizer.’”

Mais adiante na conversa, as artistas desabafaram ao falar sobre a resistência natural em aceitar elogios, até mesmo daqueles que fazem parte da sua própria equipe, reforçando o quão intensa é a autocobrança dentro do grupo.

Sophia compartilhou essa dificuldade com sinceridade: “É simplesmente… é difícil para nós aceitarmos elogios, na maioria das vezes, mesmo da nossa própria equipe, só porque estamos sempre presas em nossos pensamentos e querendo o melhor para nós mesmas.”

Com uma voz carregada de gratidão e esperança, ela ainda ressaltou a importância do apoio mútuo dentro do KATSEYE para superar esses momentos de insegurança e fortalecer a autoconfiança coletiva.

Ela finalizou essa reflexão com uma declaração inspiradora: “Somos todas mulheres muito jovens que estão aprendendo a ter confiança e a entender o que precisam para si. E essa é uma jornada que — graças a Deus — estamos vivendo juntas.”

O grupo KATSEYE lançou no dia 27 de junho o EP “BEAUTIFUL CHAOS”, composto por seis faixas. O projeto inclui os sucessos “Gnarly” e “Gabriela”, que acumulam, respectivamente, mais de 154 milhões e 86 milhões de reproduções nas plataformas digitais.