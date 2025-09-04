Lauren Jauregui entre o palco e a competição
Entre ensaios e shows, a artista prepara seu primeiro álbum de estúdio
Nesta semana, a cantora Lauren Jauregui, conhecida por ser integrante da banda Fifth Harmony, foi anunciada como uma das celebridades que farão parte do elenco da nova temporada de Dancing With the Stars, programa de competição em que celebridades se unem a dançarinos profissionais para disputar quem se destaca como o melhor competidor. O anúncio dos participantes aconteceu durante uma entrevista no programa Good Morning America, na qual Lauren falou sobre a tão aguardada reunião do Fifth Harmony e também sobre sua trajetória individual na música.
Lauren Jauregui marcou presença no show que celebrou a reunião do Fifth Harmony, sete anos após o hiato da girlband. A cantora se reuniu com Dinah Jane, Normani e Ally Brooke para uma performance especial que aconteceu durante um show do Jonas Brothers, em Dallas, no último domingo (31). Lauren contou que precisou se organizar rapidamente para participar do evento e ainda conseguiu conciliar o compromisso com sua participação no Dancing With the Stars:
“Eu literalmente descobri que estaria no show há dois dias. Ainda não tinha tido a chance de falar com o Brandon, mas hoje mandei uma mensagem dizendo: ‘Oi, pessoal, só para vocês saberem, eu estarei no programa’. Estou muito animada, então voei até aqui e… BOM DIA, AMÉRICA!”
Quando questionada sobre a possibilidade de novas faixas do Fifth Harmony, Lauren explicou que, no momento, está concentrada em seu próprio trabalho, mas não descarta colaborações com suas antigas companheiras:
“Estou focada na minha própria música no momento. Atualmente estou trabalhando no meu álbum, mas estou sempre aberta. As garotas são incríveis, e eu adoro trabalhar com elas. Quem sabe o que o futuro nos reserva.”
Rumores indicam que as integrantes do grupo estariam planejando uma turnê de reunião, mas até o momento não há confirmações oficiais, apenas declarações pontuais de algumas integrantes. Por enquanto, Lauren se dedica ao seu primeiro álbum de estúdio. Desde que iniciou sua carreira solo, a cantora lançou dois EPs: PRELUDE (2021) e In Between (2023).
