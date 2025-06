Lizzo fala sobre perda de peso e abandono do veganismo Em entrevista ao podcast Just Trish, cantora detalha sua jornada de emagrecimento, revela mudança na alimentação e reforça que cada... TMJ Brazil|Do R7 20/06/2025 - 18h36 (Atualizado em 20/06/2025 - 18h36 ) twitter

Na última quinta-feira (19), a cantora Lizzo participou do podcast Just Trish, apresentado pela influencer Trisha Paytas. Durante a conversa, a dona do hit “Truth Hurts” falou sobre sua recente perda de peso e os métodos que utilizou para alcançar essa transformação. Ela destacou seu comprometimento e disciplina no processo:

“Eu sinto que trabalhei muito, muito mesmo, e fui muito intencional com o que fiz com o meu corpo (…) Então, quando recebo elogios… eu realmente aceito. Não levo isso de uma forma estranha, porque me esforcei pra isso.”

Questionada sobre o uso de Ozempic, medicamento associado ao emagrecimento, Lizzo foi direta ao dizer que já havia tentado diversos métodos. A artista também revelou que precisou trabalhar seu controle mental para reduzir a quantidade de comida no dia a dia:

“Eu já tentei de tudo (…) Pra mim, é uma questão de ciência. Calorias que entram versus calorias que saem. O Ozempic funciona porque você come menos — ele faz você se sentir satisfeito. Então, se você consegue fazer isso sozinho, com controle mental, é a mesma coisa!”

Na mesma entrevista, Lizzo explicou que abandonar o veganismo foi um dos principais fatores que contribuíram para sua mudança física. Segundo ela, sua alimentação baseada em produtos vegetais a fazia consumir quantidades excessivas para se sentir saciada:

“O que fez a diferença pra mim foi… na verdade, foi deixar de ser vegana, porque quando eu era vegana, consumia muita carne vegetal (…) Comia muito pão, muito arroz, e precisava comer bastante pra me sentir satisfeita. Na verdade, eu estava ingerindo de 3.000 a 5.000 calorias por dia.”

Com a mudança na dieta, Lizzo passou a incluir proteínas animais, o que a ajudou a controlar melhor a fome:

“Quando comecei a comer de fato alimentos naturais, como carne, frango e peixe, eu realmente me sentia satisfeita. Não ficava mais estufando meu estômago com várias coisas artificiais que, na verdade, não me saciavam.”

Por fim, a cantora revelou que evita falar publicamente sobre emagrecimento, pois acredita que cada pessoa tem um processo único e não quer influenciar sua audiência de forma equivocada:

“Eu não gosto de falar muito pras pessoas sobre perda de peso, sobre o que eu fiz. Não quero que alguém faça o que eu fiz e não funcione pra ela. Cada corpo é diferente! (…) Eu não sei como estão seus exames de sangue, não sei como seu corpo processa comida, açúcar… não sei. Mas, pra mim, eu só precisei voltar a comer carne.”