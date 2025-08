Reneé Rapp lança Bite Me, seu segundo álbum de estúdio Com 12 faixas e 33 minutos de duração, o disco marca uma nova fase pessoal e criativa da artista TMJ Brazil|Do R7 01/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 01/08/2025 - 13h38 ) twitter

Nesta sexta-feira (1º), a cantora Reneé Rapp lançou seu segundo álbum de estúdio. Intitulado Bite Me, o disco reúne 12 faixas distribuídas ao longo de 33 minutos de duração. O trabalho inclui o lead single “Leave Me Alone”, um dos grandes destaques da nova fase da artista, que já ultrapassa 29 milhões de reproduções no Spotify.

Para celebrar o lançamento do novo projeto, Reneé Rapp compartilhou em seu feed do Instagram um carrossel de imagens com registros dos bastidores da gravação do álbum. Nas fotos, é possível vê-la ao lado de colaboradores e amigos próximos. As imagens alternam entre cenas feitas dentro e fora do estúdio, revelando momentos espontâneos do processo criativo. O carrossel também inclui capturas de tela de anotações da cantora feitas no aplicativo Bloco de Notas, nas quais ela compartilha reflexões sinceras e vulneráveis sobre o projeto.

Reneé inicia sua série de desabafos abordando a complexidade de sua saúde mental e como ela influencia seu processo criativo. Em uma confissão honesta e sensível, ela escreve:

“Eu vivo na minha cabeça e fico paranoica 24 horas por dia, 7 dias por semana, rs. Sempre fui assim. É incrivelmente difícil para mim ter um respiro — e ainda mais difícil conseguir alguns momentos de clareza mental.”

‌



Mais adiante, Reneé Rapp compartilha o quanto sua realidade pessoal se transformou desde o lançamento do primeiro álbum. As mudanças emocionais e relacionais aparecem de forma evidente quando ela compara as fases da vida retratadas em cada trabalho:

“Há diferenças gritantes neste álbum em relação ao meu primeiro. Agora tenho pessoas na minha vida que realmente me amam. Passei a chamar de amigos os meus amigos de verdade. Encontrei amizades nas quais não preciso ficar com um olho nas costas o tempo todo. Me envolvi no relacionamento mais incrível. Comecei a confiar na minha intuição. Me livrei de pessoas que não me faziam bem. Comecei a festejar, veja só, que pecado.”

‌



Ela também se dedica a refletir sobre seu amadurecimento artístico e emocional, destacando o orgulho que sente por criar algo que considera autêntico e significativo. Em um dos trechos mais marcantes de suas declarações, Reneé Rapp expõe o quanto o álbum representa sua história recente:

“E, mais importante de tudo, fiz isso para impressionar a mim mesma — e não mais ninguém. A questão é: essa parada foi escrita para mim e feita para você. Eu sei que pareço durona, e sou mesmo, mas essa música é uma cápsula do tempo dos últimos dois ou três anos da minha vida. Cada parte. O bom, o ruim e o feio. Mas nunca estive tão orgulhosa de mim mesma. Eu ouço e choro porque sei que fiz o que queria fazer.”

‌



Por fim, Reneé Rapp encerra seu depoimento com uma declaração leve, porém intensa, sobre o amor que sente pelo álbum e pelas pessoas que a ajudaram a torná-lo realidade. Com um tom brincalhão e, ao mesmo tempo, comovente, ela conclui:

“Quer você goste ou não, eu amo. Obviamente eu adoraria que você também gostasse, mas, sinceramente, fico feliz só por eu gostar. Fiz isso com meus amigos — e caramba, como eu amo meus amigos. Não sei, aceite ou não… tô bêbada.”

Agora, Reneé Rapp se prepara para a Bite Me Tour, que tem estreia marcada para o dia 23 de setembro. A artista já está nos preparativos para essa nova fase de apresentações ao vivo, levando o álbum aos palcos com sua intensidade característica.