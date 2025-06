Sabrina Carpenter afirma que deixou polêmica vivida em 2021 para trás Artista comenta amadurecimento após controvérsia envolvendo triângulo amoroso TMJ Brazil|Do R7 12/06/2025 - 15h18 (Atualizado em 12/06/2025 - 15h18 ) twitter

Nesta quinta-feira (12), a cantora Sabrina Carpenter foi anunciada como capa da nova edição da Rolling Stone norte-americana. Em entrevista à revista, a artista abordou diversos temas, incluindo o polêmico triângulo amoroso envolvendo ela mesma, Olivia Rodrigo e o ator Joshua Bassett — todos ex-estrelas da Disney.

Na época, Sabrina se envolveu com Joshua, protagonista da série High School Musical: The Musical: The Series. Pouco tempo depois, Olivia Rodrigo — ex-namorada do ator — lançou o hit drivers license, em que expressava seus sentimentos sobre o término e a aparente rapidez com que ele seguiu em frente. A repercussão da faixa acabou direcionando ataques virtuais a Sabrina, que respondeu por meio das músicas Skin e because i liked a boy, esta última presente no álbum emails i can’t send.

O relacionamento entre Sabrina Carpenter e Joshua não durou, e recentemente, a cantora foi vista trocando olhares amigáveis com Olivia — intérprete de vampire — sugerindo que as tensões entre elas ficaram no passado.

Ao relembrar o episódio, Sabrina refletiu sobre o impacto dos ataques e afirmou que o assunto já não faz parte da sua vida:

‌



“Tudo o que eu sabia era que isso nunca ia me impedir de fazer o que eu amava (…) É mais ou menos assim que sempre me senti. Às vezes, trata-se de como você consegue ser resiliente. O que aquela época me ensinou foi simplesmente confiar em mim mesma, confiar que tudo vai dar certo do jeito que tem que ser, e confiar que os relacionamentos entram na sua vida por um motivo. Você pode não enxergar isso no momento, mas percebe depois.”

A cantora também criticou a forma como as mulheres são tratadas na indústria musical, frequentemente colocadas em competição umas com as outras:

‌



“Eu não quero ser pessimista, mas realmente sinto que nunca vivi uma época em que as mulheres fossem tão atacadas e dissecadas de todos os jeitos. E não estou falando só de mim. Estou falando de toda artista feminina que está criando arte neste momento. […] Vivemos uma era tão contraditória: dizem ser de empoderamento feminino e apoio mútuo entre mulheres, mas no mesmo segundo em que uma aparece usando um vestido no tapete vermelho, alguém já precisa dizer algo cruel nos primeiros 30 segundos.”

A entrevista foi divulgada logo após o novo single da cantora, Manchild, reconquistar o topo do Spotify Global. Atualmente, a faixa disputa as primeiras posições com Ordinary, de Alex Warren, tanto nas paradas da plataforma quanto na Billboard Hot 100.

‌



Na atualização mais recente, Manchild retornou ao primeiro lugar do ranking global com mais de 5,9 milhões de reproduções, mantendo-se também no topo das paradas dos Estados Unidos e Reino Unido, com 1,9 milhão e 574 mil streams, respectivamente.

Jack Antonoff, colaborador da artista e coprodutor da faixa, comentou sobre a parceria e o sucesso da música:

“Manchild é facilmente a minha música favorita que escrevemos juntos. As coisas que fizemos no Short n’ Sweet, que o público realmente amou, foram só o começo dos caminhos que queríamos explorar. É tipo: ‘Ah, você gostou disso? Ótimo. Então apenas espere.’”

O novo álbum de Sabrina Carpenter está programado para ser lançado um dia antes do encerramento do período de elegibilidade do Grammy, e já é cotado como forte candidato a figurar entre os indicados da próxima edição da premiação.