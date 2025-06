sombr comenta sucesso inesperado e estreia sua primeira turnê Em entrevista à Billboard, Shane Boose fala sobre a transição musical, os desafios da fama e os planos para a “The Late Nights & Young... TMJ Brazil|Do R7 26/06/2025 - 15h17 (Atualizado em 26/06/2025 - 15h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

sombr comenta sucesso inesperado e estreia sua primeira turnê TMJ Brazil

Na última quarta-feira (25), o cantor sombr, cujo nome original é Shane Boose, falou sobre o sucesso de suas faixas “Back to Friends” e “Undressed” em entrevista à Billboard dos Estados Unidos. As músicas foram responsáveis pelas primeiras entradas do artista na principal parada de singles do país, a Billboard Hot 100.

Sobre o sucesso repentino, o cantor norte-americano compartilhou sua reação e comentou sobre seus estilos musicais favoritos, além de refletir sobre a transição entre gêneros em sua carreira:

“Não existe nada que te prepare para algo assim. É absolutamente surreal. Quando criança, cresci ouvindo música alternativa, fui criado por esse tipo de som, então parece um sonho estar em primeiro lugar nas rádios alternativas e ver essas músicas migrando para o pop.”

Em seguida, ele falou sobre como lida com a fama e demonstrou gratidão pelo momento atual da carreira. O artista afirmou que pretende aproveitar essa fase para explorar ainda mais sua criatividade e produzir cada vez mais:

‌



“Sinceramente, tudo isso é muito novo para mim, eu ainda não sei muito bem como lidar com isso e estou tentando entender — mas uma coisa eu sei: me sinto extremamente honrado. Estou vivendo um dia de cada vez, e tudo o que quero é aproveitar essa plataforma que me foi dada e criar mais — o máximo que eu puder, até cair morto.”

Após o sucesso, sombr anunciou as datas de sua primeira turnê, intitulada “The Late Nights & Young Romance Tour”, que passará pelos Estados Unidos, Oceania e Europa. Sobre a experiência de se apresentar ao vivo, sombr confidenciou:

‌



“É a experiência de vida mais divertida que um artista pode ter. Se você é artista, recomendo muito que faça uma turnê em algum momento da sua carreira. Sou muito grato por estar fazendo shows, seja em uma casa maior ou no menor espaço de uma cidade. É o que eu amo fazer.”

Apesar disso, ele falou sobre as dificuldades de estar sozinho em diferentes cidades e das constantes mudanças de local:

“Mas a estrada também tem seus lados difíceis: pode ser solitário estar em um quarto de hotel diferente, em uma cama diferente, toda noite. Você pode se desconectar, mas aquela uma hora em que está no palco sempre parece ser a melhor hora da sua vida — até repetir tudo de novo na noite seguinte.”