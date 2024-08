Turma do Pagode celebra gravação de novo DVD: ‘Samba voltou a crescer’ O show contou com a participação de diversos artistas, como Ferrugem, Rodriguinho, Sorriso Maroto, Belo e Thiaguinho Música|Lorena Lindenberg e Matheus Borges* 10/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 10/08/2024 - 02h00 ) ‌



Turma do Pagode faz gravação do DVD "Mixturadin 3" Reprodução/Divulgação

O grupo Turma do Pagode voltou aos palcos na quarta-feira (7) para a gravação do DVD Mixturadin 3. As filmagens aconteceram em uma famosa casa de shows na zona sul de São Paulo, com decoração que unia aspectos sofisticados com contemporâneos e que proporcionou uma bela vista para a Ponte Estaiada, cartão postal da cidade.

Com um repertório que misturou diversos clássicos, como os hits Camisa 10 e Lancinho, e músicas que ainda serão lançadas, o evento contou com a participação de estrelas do pagode. Ferrugem, Rodriguinho, Sorriso Maroto, Belo e Thiaguinho marcaram presença nas gravações com “pot-pourris” — músicas reproduzidas em sequência, sem intervalo entre elas — que misturavam canções do Turma com as dos artistas que estavam no palco.

O grande destaque da apresentação — além do próprio Turma do Pagode — foi a presença do cantor Xande de Pilares, que desde o momento que começou a cantar, inundou o palco com sua voz. Durante o show, o antigo membro do Grupo Revelação contagiou o público com a sua energia inesquecível.

Em entrevista exclusiva para o R7, os membros do Turma elogiaram a nova era do samba e ressaltaram que, pelo gênero musical estar em alta, era o momento ideal para trazer o projeto Mixturadin de volta. Segundo o vocalista, Leizinho, essa edição seria mais parecida com a primeira, com participações de grandes nomes do pagode e voltada apenas para esse estilo musical.

Além disso, Leizinho comentou a ascensão de novos grupos de pagode no cenário musical. “Estamos vivendo um momento legal, muito bacana. Voltamos a ter coisas que perdemos há um tempo, como as rodas de samba nos bares e casas noturnas. Isso para a gente é um sinal de que o samba está voltando a ter aquela crescente do mesmo modo de quando surgiu, lá para os anos 1980, 1990. Desejamos sorte a todos esses grupos novos que estão chegando, e agradecer também, porque se não fossem eles, os grupos mais experientes seriam esquecidos. Vamos viver esse momento todos juntos, o sol brilha para todos, tem mercado para todo mundo.”

No entanto, ao ser questionado se essa seria a era de ouro do samba, o cantor da Turma do Pagode declarou que os grupos estão em uma boa fase, mas que “artistas dos anos 1990, como Zeca Pagodinho, Art Popular e Sensação — nomes tidos como referência para o grupo — compõem a melhor época do pagode”.

O artista ainda afirmou que o principal objetivo do Turma do Pagode é gerar composições com que o público se identifique. “Procuramos sempre inovar, mantendo as nossas características, claro, e trazendo a linguagem popular mesmo. Mas, principalmente, criar as letras que todos vão entender e se identificar”.

Ele também garantiu que essa não será a última vez que o grupo irá trabalhar nesse projeto. “A galera vai querer Mixturadin para sempre, mas uma hora vem o quarto, se Deus quiser.”

*Estagiários sob supervisão de Thaís Sant’Anna