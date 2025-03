Conheça o significado dos nomes de One Piece Eiichiro Oda, o mangaká de One Piece, usa as mais diferentes inspirações na hora de criar o nome de seus personagens. Trocadilhos e... O Vício|Do R7 17/03/2025 - 15h06 (Atualizado em 17/03/2025 - 15h06 ) twitter

Eiichiro Oda, o mangaká de One Piece, usa as mais diferentes inspirações na hora de criar o nome de seus personagens. Trocadilhos e até nomes mitológicos, já foram usados para nomear piratas e marinheiros em sua saga náutica. Oda é tão criativo que você vai se surpreender com a origem de alguns nomes escolhidos por ele.

Não perca a oportunidade de descobrir mais sobre as curiosidades e significados por trás dos nomes de One Piece, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

