One Piece | Quem foi Joy Boy? Todo fã de One Piece deve ter se perguntado ao menos uma vez quem é o misterioso Joy Boy, também conhecido como Nika O post One Piece... O Vício|Do R7 18/03/2025 - 09h26 (Atualizado em 18/03/2025 - 09h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Todo fã de One Piece deve ter se perguntado ao menos uma vez quem é o misterioso Joy Boy, também conhecido como Nika. Esses dois nomes têm sido um tema constante de debates e teorias entre a fanbase desde que o bando do Chapéu de Palha entrou no Novo Mundo.

Para saber mais sobre a intrigante história de Joy Boy e seu impacto no universo de One Piece, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

Leia Mais em O Vício - Animes:

Solo Leveling desbanca One Piece em recorde surpreendente na Crunchyroll

Crunchyroll adiciona Destiny’s Princess e Ys I Chronicles ao catálogo do Game Vault

Conheça o significado dos nomes de One Piece