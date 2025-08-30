Jogamos | Davy x Jones – quando seu crânio é mais útil que você
Lá nos anos 80, quando eu gastava ficha em Monkey Island e depois ficava quebrando a cabeça em King’s Quest num PC que parecia mais...
Lá nos anos 80, quando eu gastava ficha em Monkey Island e depois ficava quebrando a cabeça em King’s Quest num PC que parecia mais uma caixa de sapato com barulho de secadora, eu nunca imaginei que em 2025 eu estaria jogando um game onde o protagonista é… um pirata sem cabeça, sendo ajudado pelo próprio crânio falante. Pois é, meu amigo, se isso não é evolução da indústria, eu não sei o que é.
Lá nos anos 80, quando eu gastava ficha em Monkey Island e depois ficava quebrando a cabeça em King’s Quest num PC que parecia mais uma caixa de sapato com barulho de secadora, eu nunca imaginei que em 2025 eu estaria jogando um game onde o protagonista é… um pirata sem cabeça, sendo ajudado pelo próprio crânio falante. Pois é, meu amigo, se isso não é evolução da indústria, eu não sei o que é.
Não perca a chance de descobrir mais sobre essa aventura inusitada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!
Não perca a chance de descobrir mais sobre essa aventura inusitada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: