Jogamos | Davy x Jones – quando seu crânio é mais útil que você Lá nos anos 80, quando eu gastava ficha em Monkey Island e depois ficava quebrando a cabeça em King's Quest num PC que parecia mais... Game Hall|Do R7 30/08/2025 - 10h57 (Atualizado em 30/08/2025 - 10h57 )

Game Hall

Lá nos anos 80, quando eu gastava ficha em Monkey Island e depois ficava quebrando a cabeça em King’s Quest num PC que parecia mais uma caixa de sapato com barulho de secadora, eu nunca imaginei que em 2025 eu estaria jogando um game onde o protagonista é… um pirata sem cabeça, sendo ajudado pelo próprio crânio falante. Pois é, meu amigo, se isso não é evolução da indústria, eu não sei o que é.

