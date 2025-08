Jogamos | SWAT Commander: o clone de SWAT 4 que parece feito com assets de feira e IA de airsoft quebrado Você já entrou numa missão esperando ser o líder da elite tática mais sinistra desde SWAT 4… e saiu se sentindo o segurança do Carrefour... Game Hall|Do R7 02/08/2025 - 11h40 (Atualizado em 02/08/2025 - 11h40 ) twitter

Você já entrou numa missão esperando ser o líder da elite tática mais sinistra desde SWAT 4… e saiu se sentindo o segurança do Carrefour em modo tutorial? Pois é exatamente isso que SWAT Commander entrega: promessa de tática, execução de fanfic, e um simulador de frustração onde até os suspeitos parecem saber que estão num jogo bugado. Desenvolvido pela Red Mountain Games em parceria com a Ritual Interactive, o jogo quer ser o novo Ready or Not, mas no atual estado mal consegue ser Ready or Crash. E não adianta chorar com a nota “Very Positive” no Steam: jogador gosta de sofrer, mas a gente veio aqui pra avaliar o que presta, não o que foi prometido com trailer bonitinho.

