Last Flag é anunciado e traz o "Capture a Bandeira" com estilo funk dos anos 70
Game Hall|Do R7 07/06/2025 - 10h57 (Atualizado em 07/06/2025 - 10h57 )

E aí, meu povo da mira nervosa, segura esse babado psicodélico: Last Flag, o novo jogo da galera da Night Street Games, foi anunciado no Summer Game Fest 2025 com a moral de quem tem os criadores do Imagine Dragons no comando. Sim, tu leu certo: Mac e Dan Reynolds (aquele mesmo que canta como se tivesse com um trovão preso na garganta) tão agora botando a banca nos games também. E não é qualquer game não, meu parceiro. É Capture a Bandeira com glitter, neon, pancadaria e carão pra câmera.

