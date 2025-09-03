Marvel Rivals chega ao PlayStation 4 em 12 de setembro com a Temporada 4
A NetEase Games confirmou que Marvel Rivals, o popular hero shooter em terceira pessoa, será lançado oficialmente no PlayStation 4 no dia 12 de setembro. A estreia no console da geração passada virá acompanhada da Temporada 4, intitulada “The Heart of the Dragon”, que trará novos conteúdos, personagens e ajustes de jogabilidade.
