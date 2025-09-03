Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

Marvel Rivals chega ao PlayStation 4 em 12 de setembro com a Temporada 4

A NetEase Games confirmou que Marvel Rivals, o popular hero shooter em terceira pessoa, será lançado oficialmente no PlayStation 4...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

A NetEase Games confirmou que Marvel Rivals, o popular hero shooter em terceira pessoa, será lançado oficialmente no PlayStation 4 no dia 12 de setembro. A estreia no console da geração passada virá acompanhada da Temporada 4, intitulada “The Heart of the Dragon”, que trará novos conteúdos, personagens e ajustes de jogabilidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.