Ninja Gaiden 4 recomenda RTX 2060 Super no PC; requisitos revelados O Team Ninja e a PlatinumGames, agora de mãos dadas sob a bênção do Xbox Game Studios, soltaram os requisitos oficiais de Ninja Gaiden... Game Hall|Do R7 22/08/2025 - 14h39 (Atualizado em 22/08/2025 - 14h39 )

Game Hall

O Team Ninja e a PlatinumGames, agora de mãos dadas sob a bênção do Xbox Game Studios, soltaram os requisitos oficiais de Ninja Gaiden 4 no PC. E olha, a notícia é boa: seu PC não vai precisar virar uma usina nuclear com duas RTX 5090 acopladas pra rodar o jogo. O bicho é “leve”… ou pelo menos tão leve quanto um game da Platinum pode ser.

Para mais detalhes sobre os requisitos e o que esperar do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

