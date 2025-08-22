Ninja Gaiden 4 recomenda RTX 2060 Super no PC; requisitos revelados
O Team Ninja e a PlatinumGames, agora de mãos dadas sob a bênção do Xbox Game Studios, soltaram os requisitos oficiais de Ninja Gaiden...
O Team Ninja e a PlatinumGames, agora de mãos dadas sob a bênção do Xbox Game Studios, soltaram os requisitos oficiais de Ninja Gaiden 4 no PC. E olha, a notícia é boa: seu PC não vai precisar virar uma usina nuclear com duas RTX 5090 acopladas pra rodar o jogo. O bicho é “leve”… ou pelo menos tão leve quanto um game da Platinum pode ser.
O Team Ninja e a PlatinumGames, agora de mãos dadas sob a bênção do Xbox Game Studios, soltaram os requisitos oficiais de Ninja Gaiden 4 no PC. E olha, a notícia é boa: seu PC não vai precisar virar uma usina nuclear com duas RTX 5090 acopladas pra rodar o jogo. O bicho é “leve”… ou pelo menos tão leve quanto um game da Platinum pode ser.
Para mais detalhes sobre os requisitos e o que esperar do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Para mais detalhes sobre os requisitos e o que esperar do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: