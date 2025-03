Novo Demon Slayer chega no Ocidente com Espadas Flamejantes E aí, caçadores! A SEGA confirmou que Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 chega ao Ocidente em 5 de agosto de... Game Hall|Do R7 05/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 05/03/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

E aí, caçadores! A SEGA confirmou que Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 chega ao Ocidente em 5 de agosto de 2025, trazendo o tão aguardado arco do Distrito do Entretenimento e uma chuva de novos personagens jogáveis. E olha… tem edição de colecionador, tem bônus pra quem já jogou o primeiro game, tem até recompensas pra quem fez o dever de casa e guardou os dados salvos!

Não perca a chance de saber tudo sobre essa nova aventura! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Beta aberto de Mecha BREAK chega ao Xbox com 2.000 Corite grátis

Split Fiction: Edição de Amigo – Agora com um Amigo Embalado Pra Viagem!

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 confirmado: Bora rasgar o asfalto de novo!