Novo Patente da Sony sugere PS6 com Retrocompatibilidade de Verdade Sony promete que o PS6 vai rodar até jogo de PS1 como se fosse nativo. Mas como sempre… só falta ele ser vendido com uma máquina do... Game Hall|Do R7 15/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 15/07/2025 - 15h38 )

Game Hall

Sony promete que o PS6 vai rodar até jogo de PS1 como se fosse nativo. Mas como sempre… só falta ele ser vendido com uma máquina do tempo e um curso de física quântica embutido no DualSense.

Para saber mais sobre essa nova patente e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

