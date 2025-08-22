Path of Exile 2: O Terceiro Édito traz novas ilhas, chefes e comércio assíncrono ✨ Ai, meus cristalzinhos góticos que adoram loot brilhando na tela, segurem os corações: Path of Exile 2 está prestes a receber sua... Game Hall|Do R7 22/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 22/08/2025 - 10h38 ) twitter

Ai, meus cristalzinhos góticos que adoram loot brilhando na tela, segurem os corações: Path of Exile 2 está prestes a receber sua nova expansão, batizada de O Terceiro Édito, no dia 29 de agosto.

Não perca a chance de saber tudo sobre essa nova expansão e suas novidades incríveis! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

