Relembrando TODOS os jogos de SHINOBI – Os Ninjas Mais Icônicos da SEGA! A saga Shinobi marcou gerações com sua ação alucinante, desafios brutais e protagonistas lendários. De Joe Musashi até os combates... Game Hall|Do R7 06/07/2025 - 10h36 (Atualizado em 06/07/2025 - 10h36 )

A saga Shinobi marcou gerações com sua ação alucinante, desafios brutais e protagonistas lendários. De Joe Musashi até os combates futuristas de Shinobi 3D, a série atravessou décadas, sempre com muito estilo, shurikens e magias ninjas. Com o anúncio do novo Art of Vengeance feito pelo mesmo pessoal do Street of Rage 4, nada mais justo do que relembrar — ou descobrir — os maiores jogos de uma das franquias mais ninjas da história dos games!

