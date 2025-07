Supermassive Games demite 36 e adia Directive 8020: o terror agora é na vida real Se você achava que o maior susto que a Supermassive Games podia te dar era com fantasma no espelho e criatura andando de quatro no... Game Hall|Do R7 23/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 23/07/2025 - 14h58 ) twitter

Se você achava que o maior susto que a Supermassive Games podia te dar era com fantasma no espelho e criatura andando de quatro no porão, segura essa: a desenvolvedora resolveu aplicar um jumpscare financeiro em 36 funcionários e ainda empurrou o lançamento de Directive 8020 pro primeiro semestre de 2026.

