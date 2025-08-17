PlayStation Plus comemora 15 anos com catálogo imperdível de agosto 2025 A Sony celebra os 15 anos do PlayStation Plus trazendo aos assinantes PS Plus Extra e Deluxe um catálogo recheado de jogos de destaque... Gamer Point|Do R7 16/08/2025 - 21h18 (Atualizado em 16/08/2025 - 21h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PlayStation Plus agosto 2025 Gamer Point

A Sony celebra os 15 anos do PlayStation Plus trazendo aos assinantes PS Plus Extra e Deluxe um catálogo recheado de jogos de destaque para agosto de 2025. Entre os títulos mais aguardados estão:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Gamer Point:

BGS 2025: Clash Royale confirmado na Brasil Game Show 2025 com área interativa

Call of Duty: Black Ops 7 terá missão final inédita conectada ao multiplayer

Metal Gear Solid Delta: David Hayter fala sobre remake sem Kojima