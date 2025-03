Prison Break | Reboot terá atores de Euphoria e Lendas do Crime Elgin James é o roteirista-chefe O post Prison Break | Reboot terá atores de Euphoria e Lendas do Crime apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 13/03/2025 - 19h06 (Atualizado em 13/03/2025 - 19h06 ) twitter

Reboot de Prison Break

De acordo com Deadline, a nova série de Prison Break, sendo desenvolvida pelo roteirista Elgin James (Mayans M.C., The Outlaws), recebeu seus primeiros nomes no elenco: Emily Browning (Lendas do Crime, American Gods), Lukas Gage (Euphoria, The White Lotus) e Drake Rodger (Landman, Os Winchesters).

