Affair? Virgínia e Vini Jr estão juntos em iate na Espanha Os rumores de um possível romance entre Virgínia Fonseca e Vini Jr. voltaram a ganhar força... Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 13h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 13h58 ) twitter

Os rumores de um possível romance entre Virgínia Fonseca e Vini Jr. voltaram a ganhar força nesta semana, especialmente após novas publicações feitas por ambos nas redes sociais nesta quarta-feira (3). Um detalhe observado pelos internautas foi suficiente para reacender as especulações: os dois estariam no mesmo iate durante um passeio pelo litoral da Espanha.

Para mais detalhes sobre essa história intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

