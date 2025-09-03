Logo R7.com
Affair? Virgínia e Vini Jr estão juntos em iate na Espanha

Os rumores de um possível romance entre Virgínia Fonseca e Vini Jr. voltaram a ganhar força...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Os rumores de um possível romance entre Virgínia Fonseca e Vini Jr. voltaram a ganhar força nesta semana, especialmente após novas publicações feitas por ambos nas redes sociais nesta quarta-feira (3). Um detalhe observado pelos internautas foi suficiente para reacender as especulações: os dois estariam no mesmo iate durante um passeio pelo litoral da Espanha.

