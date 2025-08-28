Ana Castela rebate haters e dispara: “Me odiar é muito chato”

Logo R7.com
Nesta quinta-feira (28), a cantora Ana Castela usou as redes sociais para mandar um recado bem-humorado aos haters. A artista compartilhou um meme divertido para ironizar as críticas que vem recebendo desde que ganhou notoriedade na música sertaneja. “Me odiar é muito chato”, dizia o conteúdo publicado pela boiadeira, que rapidamente repercutiu entre os fãs.

Para saber mais sobre a resposta de Ana Castela e as especulações envolvendo sua carreira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

