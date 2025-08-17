Antonela Braga divide opiniões após dizer que não pretende cursar faculdade pública: “Seria roubar vaga” Antonela Braga divide opinões ao dizer que não vai para faculdade pública para não “tomar vaga... Portal Pop Mais|Do R7 17/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 17/08/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

antonela braga faculdade publica Portal Pop Mais

Antonela Braga divide opinões ao dizer que não vai para faculdade pública para não “tomar vaga de quem precisa”

Para entender melhor essa polêmica e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Morre Dale Webster, que quebrou o recorde após passar 40 anos surfando todos os dias

Maíra Cardi reflete sobre maternidade e celebra gravidez aos 42 anos

Sophie Turner relembra desconforto ao contracenar beijo com Kit Harington em novo filme