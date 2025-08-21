Ator de Nip/Tuck, Dylan Walsh, sofre acidente de carro com a família nos EUA O ator Dylan Walsh, de 61 anos, conhecido por seu papel na série Nip/Tuck, esteve envolvido... Portal Pop Mais|Do R7 21/08/2025 - 06h57 (Atualizado em 21/08/2025 - 06h57 ) twitter

Dylan Walsh acidente Portal Pop Mais

O ator Dylan Walsh, de 61 anos, conhecido por seu papel na série Nip/Tuck, esteve envolvido em um grave acidente de carro no último domingo (17), em Rumson, Nova Jersey, Estados Unidos.

Para mais detalhes sobre o incidente e a recuperação da família, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

