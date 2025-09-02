Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Bruna Biancardi posa com Carol Dantas, ex de Neymar, e celebra relação com Davi Lucca

Bruna Biancardi chamou atenção nas redes sociais nesta terça-feira (2) ao publicar um registro especial ao...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Bruna Biancardi posa com Carol Dantas, ex de Neymar, e celebra relação com Davi Lucca Portal Pop Mais

Bruna Biancardi chamou atenção nas redes sociais nesta terça-feira (2) ao publicar um registro especial ao lado de Carol Dantas — mãe de Davi Lucca e ex-namorada de Neymar — e da amiga influenciadora Bianca Coimbra. Na foto, o trio aparece sorridente, demonstrando sintonia e amizade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre essa amizade especial!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.