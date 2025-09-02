Bruna Biancardi posa com Carol Dantas, ex de Neymar, e celebra relação com Davi Lucca Bruna Biancardi chamou atenção nas redes sociais nesta terça-feira (2) ao publicar um registro especial ao... Portal Pop Mais|Do R7 02/09/2025 - 20h38 (Atualizado em 02/09/2025 - 20h38 ) twitter

Bruna Biancardi posa com Carol Dantas, ex de Neymar, e celebra relação com Davi Lucca Portal Pop Mais

Bruna Biancardi chamou atenção nas redes sociais nesta terça-feira (2) ao publicar um registro especial ao lado de Carol Dantas — mãe de Davi Lucca e ex-namorada de Neymar — e da amiga influenciadora Bianca Coimbra. Na foto, o trio aparece sorridente, demonstrando sintonia e amizade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre essa amizade especial!

