Camilla Brunetta: intensidade em movimento
Camilla Brunetta é movida pela paixão, pela energia e pela liberdade de ser plural. DJ, atleta,...
Camilla Brunetta é movida pela paixão, pela energia e pela liberdade de ser plural. DJ, atleta, criadora de conteúdo e ativista, ela é a prova viva de que não é preciso escolher um único caminho para viver com propósito. “Ainda bem que eu não preciso escolher, porque seria impossível. A música e o esporte me completam de formas diferentes”, afirma.
Camilla Brunetta é movida pela paixão, pela energia e pela liberdade de ser plural. DJ, atleta, criadora de conteúdo e ativista, ela é a prova viva de que não é preciso escolher um único caminho para viver com propósito. “Ainda bem que eu não preciso escolher, porque seria impossível. A música e o esporte me completam de formas diferentes”, afirma.
Para saber mais sobre a trajetória inspiradora de Camilla Brunetta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para saber mais sobre a trajetória inspiradora de Camilla Brunetta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: