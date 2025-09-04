Celebridades diagnosticadas com TDAH acendem alerta para a saúde mental O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é uma condição neurobiológica que afeta milhões... Portal Pop Mais|Do R7 04/09/2025 - 18h18 (Atualizado em 04/09/2025 - 18h18 ) twitter

Celebridades diagnosticadas com TDAH acendem alerta para a saúde mental Portal Pop Mais

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é uma condição neurobiológica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, incluindo diversas personalidades públicas. Nos últimos anos, várias celebridades têm compartilhado abertamente suas experiências com o diagnóstico, contribuindo para desmistificar o transtorno e incentivar a busca por ajuda profissional.

Para saber mais sobre como essas celebridades lidam com o TDAH e a importância da conscientização, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

