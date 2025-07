Portal Pop Mais |Do R7

Ex de Lucas Lucco, Lorena Carvalho diz “sim” e é pedida em casamento por novo amor misterioso O amor voltou a bater à porta de Lorena Carvalho! A influenciadora, de 32 anos, surpreendeu...

O amor voltou a bater à porta de Lorena Carvalho! A influenciadora, de 32 anos, surpreendeu os seguidores ao anunciar que foi pedida em casamento pelo atual namorado, Paulo Junqueira, com quem vive um romance discreto desde 2023. O pedido aconteceu no último sábado (12), em uma fazenda, e foi digno de filme romântico. Ela compartilhou registros emocionantes do momento em que disse “sim” ao empresário, que mantém a vida longe dos holofotes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse lindo recomeço!

Leia Mais em Portal Pop Mais: