Fernanda Torres diz que vive o melhor momento do seu casamento de 27 anos A atriz Fernanda Torres afirmou que o auge de sua carreira coincidiu com o melhor momento... Portal Pop Mais|Do R7 27/08/2025 - 10h17 (Atualizado em 27/08/2025 - 10h17 )

fernanda torres melhor fase casamento Portal Pop Mais

A atriz Fernanda Torres afirmou que o auge de sua carreira coincidiu com o melhor momento de seu casamento de 27 anos com o diretor Andrucha Waddington. Em entrevista ao podcast Isso não é uma sessão de análise, ela destacou que, apesar das diferenças iniciais no relacionamento, o casal vive hoje uma fase de tranquilidade, com os filhos já fora de casa.

Para saber mais sobre a história inspiradora de Fernanda Torres e seu casamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

