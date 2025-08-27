Logo R7.com
Fernanda Torres diz que vive o melhor momento do seu casamento de 27 anos

A atriz Fernanda Torres afirmou que o auge de sua carreira coincidiu com o melhor momento...

fernanda torres melhor fase casamento Portal Pop Mais

A atriz Fernanda Torres afirmou que o auge de sua carreira coincidiu com o melhor momento de seu casamento de 27 anos com o diretor Andrucha Waddington. Em entrevista ao podcast Isso não é uma sessão de análise, ela destacou que, apesar das diferenças iniciais no relacionamento, o casal vive hoje uma fase de tranquilidade, com os filhos já fora de casa.

