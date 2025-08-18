Henrique, da dupla com Juliano, derruba ninho de maribondos e causa alvoroço em evento no Tocantins O cantor Henrique, da dupla sertaneja Henrique Juliano, protagonizou um momento inusitado durante um evento... Portal Pop Mais|Do R7 18/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 18/08/2025 - 15h39 ) twitter

henrique maribondos Portal Pop Mais

O cantor Henrique, da dupla sertaneja Henrique & Juliano, protagonizou um momento inusitado durante um evento em Tocantins. De forma bem-humorada e sem medir consequências, o artista decidiu derrubar um ninho de maribondos, gerando um verdadeiro tumulto entre os presentes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse episódio inusitado!

