Influenciadora Laura Brito rompe o silêncio após morte do irmão: ‘Um pesadelo’

A influenciadora digital Laura Brito fez um desabafo emocionante nesta sexta-feira, 29 de agosto, após a perda do irmão, o personal trainer Danilo Brito, que faleceu aos 32 anos devido a complicações pós-cirúrgicas.

Para saber mais sobre este desabafo tocante e a homenagem de Laura ao irmão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

