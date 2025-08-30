Influenciadora Laura Brito rompe o silêncio após morte do irmão: ‘Um pesadelo’ A influenciadora digital Laura Brito fez um desabafo emocionante nesta sexta-feira, 29 de agosto, após a... Portal Pop Mais|Do R7 29/08/2025 - 21h17 (Atualizado em 29/08/2025 - 21h17 ) twitter

A influenciadora digital Laura Brito fez um desabafo emocionante nesta sexta-feira, 29 de agosto, após a perda do irmão, o personal trainer Danilo Brito, que faleceu aos 32 anos devido a complicações pós-cirúrgicas.

Para saber mais sobre este desabafo tocante e a homenagem de Laura ao irmão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

