Influenciadora morre após ser atingida por bala perdida durante briga no trânsito

Yarely Ashley Hermosillo foi vítima de um disparo após uma discussão entre motoristas em Glendale, no Arizona. Ela não tinha relação com o conflito. Portal Pop Mais

A influenciadora digital Yarely Ashley Hermosillo, de 27 anos, morreu após ser atingida por uma bala perdida durante um tiroteio motivado por uma briga de trânsito nos Estados Unidos. O caso ocorreu na última sexta-feira (16), na cidade de Glendale, no estado do Arizona, mas a informação foi confirmada apenas nesta terça-feira (19) pela revista People.

