Influenciadora morre após ser atingida por bala perdida durante briga no trânsito

A influenciadora digital Yarely Ashley Hermosillo, de 27 anos, morreu após ser atingida por uma bala...

Portal Pop Mais|Do R7

Yarely Ashley Hermosillo foi vítima de um disparo após uma discussão entre motoristas em Glendale, no Arizona. Ela não tinha relação com o conflito. Portal Pop Mais

A influenciadora digital Yarely Ashley Hermosillo, de 27 anos, morreu após ser atingida por uma bala perdida durante um tiroteio motivado por uma briga de trânsito nos Estados Unidos. O caso ocorreu na última sexta-feira (16), na cidade de Glendale, no estado do Arizona, mas a informação foi confirmada apenas nesta terça-feira (19) pela revista People.

