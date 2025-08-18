Logo R7.com
Joelma arranca microfone de fã após críticas durante show; assista

Um episódio polêmico envolvendo a cantora Joelma repercutiu nas redes sociais neste domingo (17). Durante um...

Portal Pop Mais|Do R7

Um episódio polêmico envolvendo a cantora Joelma repercutiu nas redes sociais neste domingo (17). Durante um show realizado na cidade de Silves, no interior do Amazonas, na noite de sábado (16), a artista protagonizou uma cena que surpreendeu o público: ela arrancou o microfone da mão de uma fã que fazia críticas à sua atual fase na música.

