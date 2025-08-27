Katy Perry pede justiça em disputa judicial sobre mansão de US$ 15 milhões na Califórnia
A cantora Katy Perry voltou a se manifestar sobre a disputa judicial envolvendo uma mansão de...
A cantora Katy Perry voltou a se manifestar sobre a disputa judicial envolvendo uma mansão de luxo avaliada em US$ 15 milhões, localizada na Califórnia (EUA). Em depoimento prestado na terça-feira (26), a artista afirmou buscar apenas “justiça” e destacou os prejuízos econômicos decorrentes da longa batalha nos tribunais.
A cantora Katy Perry voltou a se manifestar sobre a disputa judicial envolvendo uma mansão de luxo avaliada em US$ 15 milhões, localizada na Califórnia (EUA). Em depoimento prestado na terça-feira (26), a artista afirmou buscar apenas “justiça” e destacou os prejuízos econômicos decorrentes da longa batalha nos tribunais.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa disputa judicial!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa disputa judicial!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: