Katy Perry pede justiça em disputa judicial sobre mansão de US$ 15 milhões na Califórnia

A cantora Katy Perry voltou a se manifestar sobre a disputa judicial envolvendo uma mansão de...

A cantora Katy Perry voltou a se manifestar sobre a disputa judicial envolvendo uma mansão de luxo avaliada em US$ 15 milhões, localizada na Califórnia (EUA). Em depoimento prestado na terça-feira (26), a artista afirmou buscar apenas “justiça” e destacou os prejuízos econômicos decorrentes da longa batalha nos tribunais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa disputa judicial!

