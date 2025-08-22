Letra e tradução de “Mexe” – Pabllo Vittar e NMIXX No começo deste ano, o grupo NMIXX fez sua primeira apresentação no Brasil e surpreendeu os... Portal Pop Mais|Do R7 21/08/2025 - 23h58 (Atualizado em 21/08/2025 - 23h58 ) twitter

Letra e tradução de

No começo deste ano, o grupo NMIXX fez sua primeira apresentação no Brasil e surpreendeu os fãs ao expressar o desejo de colaborar com Pabllo Vittar. Agora, poucos meses depois, esse sonho se concretizou! A aguardada parceria acaba de chegar às plataformas de streaming com o lançamento da faixa “MEXE” – confira o clipe abaixo.

Para saber mais sobre essa colaboração incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

