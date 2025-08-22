Logo R7.com
Letra e tradução de “Mexe” – Pabllo Vittar e NMIXX

Portal Pop Mais

No começo deste ano, o grupo NMIXX fez sua primeira apresentação no Brasil e surpreendeu os fãs ao expressar o desejo de colaborar com Pabllo Vittar. Agora, poucos meses depois, esse sonho se concretizou! A aguardada parceria acaba de chegar às plataformas de streaming com o lançamento da faixa “MEXE” – confira o clipe abaixo.

Para saber mais sobre essa colaboração incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

