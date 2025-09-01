Maíra Cardi manda indireta a Arthur Aguiar após deixar filha sob seus cuidados
Maíra Cardi utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (1º) para esclarecer uma situação familiar que ganhou repercussão no fim de semana. A empresária contou que deixou a filha Sophia, de 6 anos, sob os cuidados de Arthur Aguiar enquanto viajava pela Europa. No entanto, o ator também embarcou em uma viagem sem a menina, o que acabou deixando a criança abalada.
Para saber mais sobre essa situação e as declarações de Maíra, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
