Maíra Cardi manda indireta a Arthur Aguiar após deixar filha sob seus cuidados Maíra Cardi utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (1º) para esclarecer uma situação familiar que ganhou... Portal Pop Mais|Do R7 01/09/2025 - 08h37 (Atualizado em 01/09/2025 - 08h37 )

maira cardi arthur aguiar polemica filha Portal Pop Mais

Maíra Cardi utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (1º) para esclarecer uma situação familiar que ganhou repercussão no fim de semana. A empresária contou que deixou a filha Sophia, de 6 anos, sob os cuidados de Arthur Aguiar enquanto viajava pela Europa. No entanto, o ator também embarcou em uma viagem sem a menina, o que acabou deixando a criança abalada.

Para saber mais sobre essa situação e as declarações de Maíra, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

