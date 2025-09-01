Logo R7.com
Marina Sena afirma que não pretende se casar nem gerar filhos

A cantora Marina Sena, prestes a completar 29 anos, é a nova capa da revista Marie...

Marina Sena Portal Pop Mais

A cantora Marina Sena, prestes a completar 29 anos, é a nova capa da revista Marie Claire e aproveitou a ocasião para falar abertamente sobre sua vida pessoal. Em entrevista, a artista afirmou que não tem planos de se casar ou ter filhos, destacando que essas ideias “não combinam” com ela.

