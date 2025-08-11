Morre a influenciadora Maria Berklian, do bordão ‘tá barato’ Morreu, aos 86 anos, a influenciadora Maria Berklian. Ela ficou conhecida nacionalmente através de vídeos virais... Portal Pop Mais|Do R7 11/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 11/08/2025 - 13h38 ) twitter

Maria Berklian Portal Pop Mais

Morreu, aos 86 anos, a influenciadora Maria Berklian. Ela ficou conhecida nacionalmente através de vídeos virais onde usava o bordão ‘tá barato’, sempre entrava nas lojas mais luxuosas de shoppings de São Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a trajetória dessa icônica influenciadora.

