Morre a influenciadora Maria Berklian, do bordão ‘tá barato’
Morreu, aos 86 anos, a influenciadora Maria Berklian. Ela ficou conhecida nacionalmente através de vídeos virais onde usava o bordão ‘tá barato’, sempre entrava nas lojas mais luxuosas de shoppings de São Paulo.
