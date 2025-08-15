Logo R7.com
Morre Jackie Bezos, mãe de Jeff Bezos, aos 78 anos

A filantropa Jackie Bezos, mãe do fundador da Amazon e bilionário Jeff Bezos, morreu aos 78 anos, em Miami (EUA). A informação foi confirmada pelo empresário nesta quinta-feira (14). Jackie sofria de uma doença degenerativa desde 2020.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre a vida e legado de Jackie Bezos.

