Morre Jackie Bezos, mãe de Jeff Bezos, aos 78 anos A filantropa Jackie Bezos, mãe do fundador da Amazon e bilionário Jeff Bezos, morreu aos 78... Portal Pop Mais|Do R7 15/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 07h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jackie Bezos Portal Pop Mais

A filantropa Jackie Bezos, mãe do fundador da Amazon e bilionário Jeff Bezos, morreu aos 78 anos, em Miami (EUA). A informação foi confirmada pelo empresário nesta quinta-feira (14). Jackie sofria de uma doença degenerativa desde 2020.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre a vida e legado de Jackie Bezos.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Milton Hatoum é eleito para a Academia Brasileira de Letras

Marília Gabriela é diagnosticada com pneumonia e cancela turnê por teatros

Zé Felipe engata suposto romance com influenciadora; saiba quem