Morre Jackie Bezos, mãe de Jeff Bezos, aos 78 anos
A filantropa Jackie Bezos, mãe do fundador da Amazon e bilionário Jeff Bezos, morreu aos 78...
A filantropa Jackie Bezos, mãe do fundador da Amazon e bilionário Jeff Bezos, morreu aos 78 anos, em Miami (EUA). A informação foi confirmada pelo empresário nesta quinta-feira (14). Jackie sofria de uma doença degenerativa desde 2020.
A filantropa Jackie Bezos, mãe do fundador da Amazon e bilionário Jeff Bezos, morreu aos 78 anos, em Miami (EUA). A informação foi confirmada pelo empresário nesta quinta-feira (14). Jackie sofria de uma doença degenerativa desde 2020.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre a vida e legado de Jackie Bezos.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: