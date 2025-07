Mulher termina relacionamento após IA prever traição em borra de café Uma mulher grega decidiu se separar do marido após 12 anos de casamento por causa de... Portal Pop Mais|Do R7 28/07/2025 - 19h38 (Atualizado em 28/07/2025 - 19h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulher termina relacionamento após IA prever traição em borra de café Portal Pop Mais

Uma mulher grega decidiu se separar do marido após 12 anos de casamento por causa de uma leitura de borra de café feita com a ajuda da inteligência artificial. O caso ganhou as manchetes do país depois de ser revelado em um programa de TV local.

Para saber mais sobre essa história inusitada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Irmão de Zezé Di Camargo diz que morte de Preta Gil foi “castigo divino” e gera revolta nas redes

Morre o jornalista Marcelo Beraba, aos 74 anos

Gilberto Gil adia show da turnê ‘Tempo Rei’ após morte de Preta Gil