Netflix e multada em multada em R$ 12,5 milhões por impedir compartilhamento de senhas

Netflix vai ter que pagar caro: a Justiça de São Paulo manteve a multa de R$ 12,5 milhões aplicada pelo Procon-SP contra a plataforma de streaming. O motivo? A empresa mudou as regras de compartilhamento de senhas sem avisar direito aos assinantes.

Para saber mais sobre essa polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

