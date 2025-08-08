Logo R7.com
Netflix e multada em multada em R$ 12,5 milhões por impedir compartilhamento de senhas

Netflix vai ter que pagar caro: a Justiça de São Paulo manteve a multa de R$ 12,5 milhões aplicada pelo Procon-SP contra a plataforma de streaming. O motivo? A empresa mudou as regras de compartilhamento de senhas sem avisar direito aos assinantes.

