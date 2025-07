Neymar compra réplica de Batmóvel por mais de R$ 8 milhões O jogador Neymar, que é declaradamente fã do Batman, agora, é oficialmente dono de um item... Portal Pop Mais|Do R7 11/07/2025 - 22h37 (Atualizado em 11/07/2025 - 22h37 ) twitter

O jogador Neymar, que é declaradamente fã do Batman, agora, é oficialmente dono de um item digno de colecionador. O atleta comprou uma réplica do Batmóvel, o lendário carro usado pelo super-herói. O carro chama atenção pelo visual futurista, semelhante ao Batmóvel das versões mais recentes do cinema.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa compra impressionante!

