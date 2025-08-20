Oruam publica carta aberta da prisão e fala sobre “fase difícil” Preso há quase um mês, o rapper Oruam divulgou uma carta aberta em suas redes sociais... Portal Pop Mais|Do R7 20/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 20/08/2025 - 07h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

oruam carta aberta Portal Pop Mais

Preso há quase um mês, o rapper Oruam divulgou uma carta aberta em suas redes sociais nesta terça-feira (19), na qual comentou sobre o período que tem enfrentado desde a detenção.

Para saber mais sobre a mensagem de Oruam e sua situação atual, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Produtor musical de Oruam é preso após agredir a companheira

Bruna Marquezine abre álbum do aniversário de 30 anos

Croata bater recorde mundial ao ficar 29 minutos sem respirar