Phil Collins é hospitalizado, passa por cirurgia e nega doença terminal; entenda Conhecido por grandes sucessos como "In the Air Tonight", "Another Day in Paradise!" e "One More... Portal Pop Mais|Do R7 29/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 29/07/2025 - 15h58 )

phil-collins-foto-gina-wetzler-getty-images Portal Pop Mais

Conhecido por grandes sucessos como “In the Air Tonight”, “Another Day in Paradise!” e “One More Night”, o cantor britânico Phil Collins foi hospitalizado e passou por uma cirurgia no joelho. As informações são do site estadunidense TMZ.

Para mais detalhes sobre a situação de Phil Collins, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

