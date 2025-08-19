Logo R7.com
“Rainha da Cetamina”: mulher acusada de vender droga que matou Matthew Perry faz acordo judicial

O caso que chocou Hollywood nos últimos dois anos ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (18)....

O caso que chocou Hollywood nos últimos dois anos ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (18). Jasveen Sangha, 42 anos, apelidada nos documentos do tribunal de “Rainha da Cetamina”, aceitou um acordo judicial com os promotores e vai se declarar culpada de cinco acusações federais, incluindo a de ter fornecido a droga que levou à morte do ator Matthew Perry em 2023.

