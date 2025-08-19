“Rainha da Cetamina”: mulher acusada de vender droga que matou Matthew Perry faz acordo judicial
O caso que chocou Hollywood nos últimos dois anos ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (18)....
O caso que chocou Hollywood nos últimos dois anos ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (18). Jasveen Sangha, 42 anos, apelidada nos documentos do tribunal de “Rainha da Cetamina”, aceitou um acordo judicial com os promotores e vai se declarar culpada de cinco acusações federais, incluindo a de ter fornecido a droga que levou à morte do ator Matthew Perry em 2023.
O caso que chocou Hollywood nos últimos dois anos ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (18). Jasveen Sangha, 42 anos, apelidada nos documentos do tribunal de “Rainha da Cetamina”, aceitou um acordo judicial com os promotores e vai se declarar culpada de cinco acusações federais, incluindo a de ter fornecido a droga que levou à morte do ator Matthew Perry em 2023.
Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: