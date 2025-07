Rashid lança “Conversas Que Nunca Tivemos”; veja letra O cantor Rashid lançou a faixa “Conversas Que Nunca Tivemos”, single onde el transforma em música... Portal Pop Mais|Do R7 27/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 27/07/2025 - 10h38 ) twitter

rashid Conversas Que Nunca Tivemos Portal Pop Mais

O cantor Rashid lançou a faixa “Conversas Que Nunca Tivemos”, single onde el transforma em música tudo o que ficou entalado na garganta do rapper com a partida de seu pai, no final do último ano. O single materializa todos os sentimentos conturbados que ficam entre a saudade e a frustração por tudo o que não foi dito.

Para saber mais sobre essa emocionante canção e sua letra, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

